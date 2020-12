Neymar ignora pandemia e faz festa para 500 convidados no RJ

SÃO PAULO, 27 DEZ (ANSA) – O atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, Neymar, está fazendo uma mega festa de fim de ano para cerca de 500 pessoas em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Segundo o colunista Ancelmo Góis, do jornal “O Globo”, e o portal “UOL”, o evento começou no dia 25 de dezembro e segue até o dia 1º de janeiro.

O jogador contratou artistas para tocar em cada um dos dias do evento e montou uma estrutura com proteção acústica para não causar reclamações de vizinhos, segundo a mídia. No entanto, para evitar que imagens da festa vazem para o público em geral, o atacante proibiu que os convidados usassem os celulares no evento.

A mega festa ocorre em um momento em que o Brasil passa por uma forte “segunda onda” de casos e mortes de Covid-19 e que aglomerações devem ser evitadas.

O Rio de Janeiro é o segundo estado do país em número total de casos e mortes, com 420.075 e 24.905, respectivamente, mas é o que apresenta a maior taxa de letalidade desde o início da pandemia, com 5,9% – mais do que o dobro da média nacional, que é de 2,6%. (ANSA).

