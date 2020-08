Neymar homenageia pai e filho no Dia dos Pais: ‘Amo vocês demais’ Jogador, que está concentrada para o jogo do PSG na Champions, postou texto nas redes sociais sobre ter e ser pai

Neymar, que está concentrado com o PSG em Portugal para o duelo com a Atalanta pelas quartas de final da Champions League, usou as redes sociais para homenagear publicamente o pai e o filho, Davi Lucca.

– PAI e SER PAI. Não há palavras suficientes que eu possa dizer para descrever a importância que meu pai tem para mim.

Não há palavras suficientes que eu possa dizer para descrever a importância que meu filho tem para mim – disse Neymar.

Obrigado por ser seu filho, pai. Obrigado por ser seu pai, filho. Amo vocês demais incondicionalmente – completou.

E MAIS:

Veja também