Neymar homenageia filha recém-nascida com corte de cabelo inusitado

O mais novo papai do futebol é ele: Neymar Jr., que recentemente deu as boas-vindas à segunda filha, Mavie, fruto de seu namoro com Bruna Biancardi. E para comemorar, o atacante do Al-Hilal optou por uma homenagem “diferentona”: um corte de cabelo.

Nas redes sociais, Neymar surgiu com a letra M na lateral de sua cabeça, o que foi elogiado por fãs. Confira:

De acordo com o “O Globo”, a pequena veio ao mundo à 0h21 de sexta-feira, 6 de outubro. Ela nasceu no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, e já até apareceu de olhinhos abertos nas redes sociais. Veja:

