Neymar gastou R$ 12 mil em diárias para hospedar modelos em resort durante réveillon, diz jornal

Neymar teria gastado R$ 12 mil reais por diária em um resorte de luxo em Mangaratiba, para hospedar pelo menos seis modelos e influenciadoras durante as festividades de ano novo na mansão do jogador. A informação foi publicada pelo jornal ‘Extra’.

O jornal afirmou ainda que as modelos não respeitaram o pedido do craque para que não compartilhassem imagens delas nas redes sociais e por isso elas estariam de fora de listas futuras do craque, que tentou ter discrição nas comemorações para evitar criticas devido a pandemia da Covid-19.

Apesar da grande repercussão da informação de que Neymar daria uma grande festa de fim de ano em Mangaratiba, o craque do PSG teve uma virada de ano um pouco menos badalada. Após sua assessoria negar a festa e dizer que o jogador não passaria o Ano Novo no Rio de Janeiro, o atacante começou a fazer algumas postagens em seu “story” do Instagram e aparecer em fotos com amigos.

– Decoração maravilhosa, jantarzinho de casa, com distanciamento social entre uma cadeira e outra. E não é para 500 pessoas, tá? – disse o jogador em um dos vídeos, ironizando a notícia de que daria uma festa com essa quantidade de convidados.

Neymar esteve vestido de Cowboy Futurista. Ele apareceu em fotos e vídeos ao lados de amigos. Confira algumas das fotos nesse link.

