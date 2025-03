Neymar, Gabigol e Paulinho: como foi o carnaval das estrelas do futebol brasileiro

Alguns dos mais importantes jogadores do futebol brasileiro aproveitaram a folga de carnaval para cair na folia. Foi o caso, por exemplo, de Neymar. O astro do Santos levou o zagueiro João Basso, o volante Tomás Rincón e o atacante Soteldo com ele de helicóptero para assistir ao desfile das escolas de samba no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio.

Neymar e os companheiros de Santos passaram a madrugada de segunda-feira na avenida e fizeram registros em suas redes sociais. O camisa 10 esteve acompanhado de sua mulher, Bruna Biancardi, além de outros amigos, como Bruninho, jogador da seleção brasileira de vôlei, e o surfista Pedro Scooby.

Depois de levar o Santos às semifinais do Paulistão ao balançar a rede em cobrança de falta, e ter participação no segundo gol, assinalado por João Schmidt, Neymar publicou: “ei carnaval, o pai voltou”. Ele tem alternado entre Santos e sua mansão em Mangaratiba, no Rio, onde passou os dias de folga dados pelo técnico Pedro Caixinha. O astro santista se reapresenta nesta quarta-feira, assim como os demais jogadores do elenco.

Paulinho, atacante do Palmeiras, também esteve em um dos camarotes da Sapucaí. Ele foi visto beijando uma loira e, em outro momento, uma morena. O jogador foi convidado pela Estação Primeira de Mangueira para desfilar no carnaval. Em recuperação de lesão desde dezembro do ano passado, quando passou por cirurgia, ele alegou “questões profissionais” para recusar o convite da escola de samba, que desfilou na Sapucaí no domingo, 2.

Gabigol foi outro jogador a curtir a folia no Rio. O camisa 9 do Cruzeiro teve a companhia de João Pedro Fernandes, filho mais novo de Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense. Mas ele não foi à Sapucaí. O atacante preferiu ficar a namorada, Rafaella Santos, irmã de Neymar. Em Mangaratiba, os dois assistiram pela televisão à partida entre Santos e Bragantino.