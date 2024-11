Neymar ficará ao menos um mês fora dos gramados por nova contusão

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/autor/reuters/ 06/11/2024 - 15:42 Para compartilhar:

O atacante Neymar, do Al-Hilal, ficará parado por pelo menos mais um mês devido a uma lesão no músculo posterior da coxa, informou nesta quarta-feira o clube atual campeão da Liga Profissional Saudita.

O brasileiro, que voltou a jogar faz apenas duas semanas depois de ficar um ano fora por conta de uma grave lesão no joelho, foi substituído 29 minutos após sua entrada em campo na vitória por 3 x 0 sobre o Esteghlal, do Irã, na Liga dos Campeões Asiáticos.

“Os exames revelaram que Neymar Jr. sofreu uma contusão em seu músculo posterior da coxa”, disse o Al-Hilal na rede social X. “Ele vai passar por um programa de tratamento e reabilitação que vai durar de quatro a seis semanas”, acrescentou.

Neymar, de 32 anos, jogou apenas sete jogos pelo Al-Hilal desde sua transferência do Paris Saint-Germain por um valor estimado de 90 milhões de euros em agosto do ano passado.

O jogador sofreu a lesão no joelho durante partida das eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai, em outubro do ano passado.