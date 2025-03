Neymar fez testes pela manhã e ficou no banco contra o Corinthians sabendo que não ia jogar

Pedro Martins, CEO do Santos, afirmou neste domingo que Neymar foi para o banco de reservas mesmo sem condições de enfrentar o Corinthians. O executivo disse que o jogador chegou a fazer testes pela manhã, mas ficou decidido que ele não jogaria para evitar que o desconforto muscular que o atleta sente na coxa esquerda não se transformasse em uma lesão. O time santista perdeu a semifinal por 2 a 1 e viu o rival ir à final do Paulistão.

“Era perder o Neymar para essa partida ou perder o Neymar por um ou dois meses”, enfatizou Pedro Martins. “É um jogador que está voltando a ter uma grande sequência de jogos agora. A gente precisa ter o Neymar bem para a temporada toda. Foi uma decisão dura e difícil, mas pensando no bem do atleta”.

Neymar sentiu o desconforto na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. O craque chegou a participar do aquecimento com os companheiros momentos antes do clássico com o Corinthians, mas já estava certo que ele não entraria em campo.

Pedro Martins não foi claro se a comissão técnica do Santos comunicou à seleção brasileira sobre o desconforto muscular de Neymar.

“O ponto é que foi decidido que ele ficaria fora hoje. Arrastamos a decisão, fizemos os testes necessários e optamos por poupá-lo pensando na sequência da temporada”, afirmou.

O CEO do Santos disse ainda que o atacante tinha a esperança de jogar a partida, e afirmou que a decisão de ele ficar no banco foi estritamente do técnico Pedro Caixinha. “A questão de levar o Neymar para o jogo foi do Caixinha para tê-lo com o grupo. Mas ele não iria entrar”, disse. “Neymar quer jogar todas as partidas. Pensamos muito para essa decisão, que foi muito dura para ele, mas é um atleta que ficou parado durante muito tempo e está voltando ao seu ritmo agora.”