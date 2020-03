Neymar faz post falando de crush e amiga dele comenta insinuando Bruna Marquezine

Neymar, como sempre, gosta de causar. Na noite de ontem (01), o jogador compartilhou uma foto em sua rede social e fez um desafio. “Pensando na crush que tá longe. Marque seu crush nos comentários #FogonoParquinho”, escreveu ele na legenda da foto.

No clique, o jogador aparece com a mão no rosto e de olhos fechados. Após efetuar a postagem, ele, que tem os comentários de suas fotos limitados somente amigos responderem, foi surpreendido com o comentário inusitado de uma amiga que escreveu:”É a mulher gato certeza!”, com isso, insinuando que o crush dele seria Bruna Marquezine, sua ex-namorada.

O jogador ama o personagem Batman e, quando ele namorava Marquezine, chegou a ir na festa fantasia do surfista Gabriel Medina, seu grande amigo, com a amada e ambos estavam vestidos a carácter: ela de Mulher-Gato e ele de Batman. Inclusive, ele tem até uma tatuagem de uma Mulher-Gato na cintura.

Confira abaixo o comentário deixando pela amiga de Neymar: