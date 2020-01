Neymar faz dois gols, mas PSG só empata com Monaco

O Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês, empatou em 3 a 3 no Parque dos Príncipes com o Monaco, que mostrou um bom futebol sob o comando de seu novo técnico, o espanhol Roberto Moreno, neste domingo.

Neymar foi responsável por abrir o placar para o PSG logo aos 3 minutos de jogo, mas o Monaco virou a partida rapidamente com o português Gelson Martins e Wissam Ben Yedder (7′ e 13′).

Ainda no primeiro tempo, o PSG encontrou tempo para se recolocar à frente no placar, graças ao gol contra do zagueiro Fodé Ballo-Touré (24′) e do segundo de Neymar (42′), esse convertendo pênalti.

No segundo tempo, a partida seguiu em alto nível, com as duas equipes criando constantes chances de gol, e o Monaco foi recompensado pelo valente esforço diante do gigante parisiense com um importante empate, após o argelino Islam Slimani (72′) anotar o terceiro gol monegasco, num lance que precisou ser revisto no VAR para ser validado.

Nos acréscimos, Kylian Mbappé teve a chance de dar a vitória ao PSG, após receber lançamento preciso de Neymar, mas o voleio de primeira da joia francesa acabou saindo pela linha de fundo.

Este foi o primeiro empate na temporada para um PSG que soma 46 pontos na Ligue 1, contra 41 do Olympique de Marselha (2º), seu principal perseguidor, embora os parisienses tenham disputado um jogo a menos.

Já o Monaco chegou a 29 pontos e alcançou a 8ª colocação na tabela, se aproximando a quatro pontos da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

— Programação e resultados da 20ª rodada do Campeonato francês:

– Sexta-feira:

Rennes – Olympique de Marselha 0 – 1

– Sábado:

Bordeaux – Lyon 1 – 2

Amiens – Montpellier 1 – 2

Angers – Nice 1 – 1

Toulouse – Brest 2 – 5

Nîmes – Reims 2 – 0

Metz – Strasbourg 1 – 0

– Domingo:

Saint-Etienne – Nantes 0 – 2

Dijon – Lille 1 – 0

PSG – Monaco 3 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 46 19 15 1 3 46 13 33

2. Olympique de Marselha 41 20 12 5 3 30 21 9

3. Rennes 33 19 10 3 6 24 18 6

4. Nantes 32 20 10 2 8 19 18 1

5. Lille 31 20 9 4 7 24 22 2

6. Montpellier 30 20 8 6 6 28 20 8

7. Lyon 29 20 8 5 7 31 19 12

8. Monaco 29 19 8 5 6 34 29 5

9. Angers 29 20 8 5 7 23 25 -2

10. Reims 28 19 7 7 5 16 12 4

11. Nice 28 20 8 4 8 29 28 1

12. Strasbourg 27 20 8 3 9 23 25 -2

13. Bordeaux 26 20 7 5 8 29 24 5

14. Brest 25 20 6 7 7 26 26 0

15. Saint-Etienne 25 20 7 4 9 22 31 -9

16. Dijon 21 20 5 6 9 15 22 -7

17. Metz 20 20 4 8 8 18 28 -10

18. Amiens 17 19 4 5 10 22 38 -16

19. Nîmes 15 19 3 6 10 15 32 -17

20. Toulouse 12 20 3 3 14 21 44 -23

