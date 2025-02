Neymar faz 33: relembre volta ao Santos, recordes e polêmicas do ídolo internacional

O jogador de futebol Neymar completa 33 anos nesta quarta-feira, dia 5, rodeado de recordes, polêmicas e relação forte com a torcida do Santos. A carreira do ídolo internacional está recheada de fatos interessantes e marcantes para a História do esporte.

Neymar é um dos maiores artilheiros da História da Seleção Brasileira e teve seus altos e baixos representando o Brasil, mas entrou para a história ao conquistar a tão sonhada medalha de Ouro nas Olimpíadas, em 2016. Ele já ganhou títulos da Libertadores, Recopa, Copa do Brasil, das Confederações, campeonatos nacionais, Mundial e Liga dos Campeões.

O então “menino Ney” chegou na base do Santos em 2003 e se tornou um dos maiores “Meninos da Vila” do clube. Sua estreia no profissional foi em 2010 e ele continuou no clube até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 133 gols marcados.

Além disso, ele também recebeu títulos do Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), da Libertadores (2011) e da Copa do Brasil (2010). Agora, ele voltou ao time que lhe abriu portas no começo de sua carreira. Esta semana ele recebeu todo o acolhimento e respeito da torcida em uma cerimônia de tirar o fôlego.

A última vez que o Santos tinha conquistado a Libertadores tinha sido com Pelé, em 1962. Porém, Neymar fez História novamente 48 anos depois. O jogador, ao lado de Ganso, foi um dos grandes destaques da competição. Em 13 jogos, ele marcou seis gols e deu sete assistências.

Ao ir para o Barcelona, o jogador fez o time pagar 88,2 milhões de euros ao Santos. Lá, o ídolo pode realizar o seu sonho de vestir a camisa do clube catalão. Em quatro temporadas, ele seguiu sendo um jogador que fazia a diferença, mas agora ao lado de Messi e Suárez, um dos maiores trios da história do futebol. Ao todo, ele fez parte de 186 jogos, com 105 gols e 76 assistências.

O jogador conquistou dois Campeonatos Espanhóis, três Copas da Espanha, uma Supercopa da Espanha e a Liga dos Campeões. No principal título conquistado no clube, Neymar terminou a edição como artilheiro, fazendo 10 gols. Além disso, ele fez o gol do título, sobre a Juventus.

Um dos maiores momentos da carreira de Neymar foi a grande virada sobre o PSG, na Liga dos Campeões, de 2016/17. O Barcelona perdeu de 4 a 0, no jogo de ida e, no de volta, venceu por 6 a 1. A situação garantiu a classificação. Na ocasião, ele foi a estrela do jogo ao fazer dois gols e dar a assistência para o gol decisivo.

Na temporada seguinte, o carrasco virou reforço e foi para o PSG. Após um começo com problemas de relacionamento, principalmente com Cavani, o jogador brasileiro conquistou seu espaço e se transformou no protagonista novamente. Neymar venceu o Campeonato Francês, a Copa da França e a Copa da Liga Francesa. Foram, ao todo, 48 gols e 27 assistências em 53 partidas.

O jogador fez sua estreia pela Seleção Brasileira em 10 de fevereiro de 2010, contra os Estados Unidos, na vitória por 2 a 0. Na ocasião os gols foram dele e de Pato. Com a camisa verde e amarela, ele conquistou o título da Copa das Confederações (2013) e o Ouro nas Olímpiadas do Rio (2016).