Neymar falta a reapresentação do PSG

SÃO PAULO, 08 JUL (ANSA) – Especulado sobre um possível retorno ao Barcelona, o atacante Neymar faltou nesta segunda-feira (8) na reapresentação do Paris Saint-Germain (PSG). O clube francês, por sua vez, emitiu um comunicado prometendo tomar “medidas apropriadas” sobre o caso.

O jogador brasileiro esteve ontem (7) no Maracanã, no Rio de Janeiro, para acompanhar a final da Copa América, que terminou com o título do Brasil. Neymar marcou presença com o seu filho em um camarote.

Neymar está tendo seu nome ventilado no Barcelona e de acordo com o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, o time “sabe que ele [Neymar] quer sair do PSG”. Segundo a imprensa espanhola, o atleta deverá custar mais de 200 milhões de euros aos cofres do Barça.

Em um comunicado, o clube parisiense disse que foi informado da ausência de Neymar e prometeu tomar “medidas apropriadas”.

“Neymar foi convocado para a retomada das atividades do grupo profissional do Paris Saint-Germain. O clube descobriu que o jogador não apareceu na hora e no local combinados, sem ter sido previamente autorizado. O Paris Saint-Germain deplora esta situação e tomará as medidas apropriadas resultantes dela”, escreveu o time da capital francesa.

Uma das estrelas da reapresentação do PSG foi o atacante Kylian Mbappé. Além disso, o dirigente brasileiro Leonardo também esteve presente em Neuilly-sur-Siene, local onde fica a cidade esportiva do clube parisiense.(ANSA)