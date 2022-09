Neymar, Fabio Porchat e outros famosos apontados como affairs de Anitta

Da Redação 07/09/2022 - 11:58 Compartilhe

O namoro de Anitta e Murda Beatz pode ter chegado ao fim. Na noite dessa terça-feira (06), os fãs da cantora perceberam, que ela arquivou as fotos com o produtor e parou de segui-lo.







Relembre a seguir outros artistas apontados como affairs da cantora:

Em abril deste ano, Anitta revelou que estava vivendo um relacionamento aberto com o jogador de futebol americano Tyler Boyd.

Anitta e Neymar já foram vistos se beijando durante o Carnaval de 2019 em um camarote no Rio de Janeiro.

O cantor colombiano Maluma, que já colaborou com a artista no hit “Sim Ou Não”, também já foi apontado como affair de Anitta. Apesar dos dois terem sido muito discretos sobre o relacionamento, não há dúvidas para alguns fãs que eles trocaram alguns beijos.

O surfista Pedro Scooby, que hoje é casado com a modelo Cintia Dicker, ficou com Anitta pela primeira vez após sua separação com Luana Piovani, em 2016. Os dois teriam terminado de uma forma conturbada.

Luan Santana ficou com Anitta pela primeira vez no casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza, em 2015.

Anitta também teria tido um romance rápido com o humorista Eduardo Sterblitch.

A cantora viveu um romance com outro humorista: Fábio Porchat. Em entrevista ao “Programa Do Porchat” em 2016, os dois confirmaram o relacionamento.

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton também já foi apontado como affair da cantora. Os dois teriam ficado durante uma viagem para o México.