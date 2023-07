Neymar está perto de retornar aos treinos com o PSG

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/07/2023 - 12:57 Compartilhe

Em fase final de recuperação da cirurgia a que foi submetido no tornozelo direito, o atacante Neymar está perto de retornar aos treinos com o Paris Saint-Germain, informou o clube nesta terça-feira (18).

O brasileiro, que foi operado no início de março, aparece em um vídeo divulgado pelo PSG correndo em bom ritmo em uma esteira.

“Depois de ter participado de treinos individuais em campo na semana passada, Neymar vai participar dos treinos coletivos desta semana”, escreveu o clube parisiense em sua conta no Twitter.

Após a realização de testes físicos e exames médicos, o elenco do PSG fará uma atividade em grupo no centro de treinamento do clube sob o comando do técnico espanhol Luis Enrique nesta terça-feira.

eba/ea/iga/mcd/cb/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias