Neymar está a um gol de superar Pelé e se tornar o maior artilheiro da seleção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2023 - 10:20 Compartilhe

Os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, vão ter um sabor especial para Neymar. O atacante de 31 anos está a um gol de superar Pelé como o maior artilheiro da seleção brasileira. Ao marcar contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, o atacante chegou a 77 gols com a camisa verde-amarela, mesmo número alcançado pelo Rei do Futebol.

Segundo as contas da Fifa, Pelé balançou as redes 77 vezes em 91 jogos pelo Brasil. Neymar, por sua vez, chegou ao mesmo número em 124 partidas pela seleção. Vale ressaltar que nas contas da CBF, o Rei tem 95 gols pelo País, porque a entidade brasileira também leva em consideração amistosos. Pelé morreu em dezembro do ano passado.

Neymar teve sua participação na estreia da seleção nas Eliminatórias colocada em xeque por causa de um problema na coxa. Recuperado da lesão muscular, o jogador está disponível para ser utilizado pelo técnico Fernando Diniz em sua primeira partida no comando do Brasil. Ainda não é possível afirmar se o atacante irá começar jogando em razão da sua condição física, o que adiou até mesmo a sua primeira partida pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, para somente após a Data Fifa.

A continuidade de Neymar na seleção brasileira esteve em dúvida após o fracasso no Mundial do Catar, mas o novo ciclo iniciado pelo interino Fernando Diniz trouxe novos ares ao atleta, que conversou pessoalmente com o treinador antes da convocação. “Neymar externou todas essas coisas, tanto o desejo de a gente trabalhar junto e a vontade de repensar a participação dele na seleção. Conversei com ele recentemente e ele se mostrou muito disposto, extremamente feliz pela oportunidade de a gente construir uma história”, comentou o técnico na entrevista coletiva de divulgação da lista.

Neymar entrou em campo pela última vez em uma partida oficial no dia 19 de fevereiro, na vitória por 4 a 3 do Paris Saint-Germain contra o Lille, pelo Campeonato Francês. O brasileiro saiu de campo aos seis minutos da etapa final com uma lesão no tornozelo direito. Este foi o maior período em que o jogador ficou ausente dos gramados na carreira por causa de contusão. Ele voltou a jogar no dia 3 de agosto, quando balançou as redes duas vezes na vitória do PSG por 3 a 0 sobre o Jeonbuk Motors, em amistoso de pré-temporada, antes de ser negociado com o Al-Hilal.

O Brasil enfrenta a Bolívia na sexta-feira, no Mangueirão, no Pará, às 21h45. No dia 12 de setembro, a seleção encara o Peru, às 23h, no Estádio Nacional de Lima.

Veja os 10 maiores artilheiros da seleção brasileira:

1º. Pelé (77 gols em 91 jogos) e Neymar (77 gols em 124 jogos)

3º. Ronaldo (62 gols em 98 jogos)

4º. Romário (55 gols em 95 jogos)

5º. Zico (48 gols em 71 jogos)

6º. Bebeto (39 gols em 76 jogos)

7º. Rivaldo (35 gols em 75 jogos)

8º. Jairzinho (33 gols em 81 jogos)

9º. Ronaldinho (33 gols em 97 jogos)

10º. Ademir de Menezes (32 gols em 39 jogos) e Tostão (32 gols em 54 jogos)





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias