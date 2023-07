Neymar ensina coreografia de funk para filho de Kim Kardashian

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 14:32 Compartilhe

Neymar foi prestigiado por Kim Kardashian nesta terça-feira, 25. De férias no Japão, a socialite americana levou seu filho Saint para assistir ao jogo do Paris Saint Germain e conhecer o craque. Além de dar uma camisa para o pequeno, o brasileiro o ensinou uma coreografia.

Em vídeo compartilhado no Instagram, a socialite mostrou a interação entre Neymar e Saint. Na ocasião, o jogador ensinou a ele a coreografia de “Parado no Bailão”, música de MC L Da Vinte e MC Gury.

Saint foi ao estádio devidamente uniformizado com a camisa 10 de Neymar, conforme registros de Kim no Instagram. Ao deixar o campo, o jogador arremessou mais uma camisa para o pequeno, que comemorou o presente.

Em outro momento, após a partida, a socialite aproveitou para fazer uma selfie com o jogador. A imagem foi compartilhada por ele no story do Instagram.

