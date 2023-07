Neymar encontra Kim Kardashian e presenteia filho da socialite com camisa do PSG

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 13:11 Compartilhe

Neymar foi prestigiado por Kim Kardashian nesta terça-feira, 25. De férias no Japão, a socialite americana levou seu filho Saint para assistir ao jogo do Paris Saint Germain e conhecer o craque brasileiro.

Saint foi ao estádio devidamente uniformizado com a camisa 10 de Neymar, conforme registros de Kim no Instagram. Ao deixar o campo, o jogador arremessou mais uma camisa para o pequeno, que comemorou o presente.

Em outro momento, após a partida, a socialite aproveitou para fazer uma selfie com o jogador. A imagem foi compartilhada por ele no story do Instagram.

Neymar jogou a camiseta dele pra um pequeno fã no último jogo O fã era simplesmente Saint West, o filho de Kim Kardashian com Kanye West. pic.twitter.com/Mf7uL1m2P0 — rap out of context (@rapoutcontext) July 25, 2023

