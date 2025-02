Neymar é registrado no BID da CBF e tem caminho livre para estreia no Santos

Neymar foi registrado pelo Santos no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) nesta terça-feira e tem caminho livre para estrear pelo Santos nesta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, no Campeonato Paulista. Apresentado à torcida na última semana, na Vila Belmiro, o craque também está inscrito no Campeonato Paulista e pode entrar em campo, pelo clube que o revelou, na data em que completa 33 anos de idade.

Após rescindir o contrato com o Al-Hilal, ele assinou vínculo com o Santos até junho de 2025 – mas com possibilidade de renovar até a Copa do Mundo de 2026. O acordo foi selado após meses de negociações entre Marcelo Teixeira, presidente do clube, e o pai do atacante.

O registro de Neymar também foi “celebrado” pela CBF. A entidade formalizou a inscrição do atacante após receber a documentação do Al-Hilal. “A CBF dá as boas-vindas a Neymar e lhe deseja sorte nessa nova etapa de sua carreira.” Agora, Dorival Júnior e a seleção brasileira o aguardam.

O atacante iniciou as atividades pelo clube nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. Após ser apresentado na Vila Belmiro, Neymar viajou à sua mansão, em Mangaratiba, no Rio, onde passou o fim de semana e acompanhou a vitória sobre o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

A expectativa era de que o atacante estivesse nas tribunas da Vila Belmiro, mas pelo desgaste da viagem e dos compromissos desde que chegou ao Brasil, teve sua agenda liberada pelo Santos. “Grande jogo da equipe. É disso pra melhor. Vamos, meu Peixão”, escreveu Neymar em seu Instagram após a partida. Ele também elogiou o desempenho de Guilherme, que marcou dois gols no duelo – incluindo de número 13 mil na história do clube.

O atacante ainda terá mais uma sessão de treinamentos antes do duelo com o Botafogo-SP. Nesta terça-feira, o elenco retorna ao CT Rei Pelé às 15h30 (de Brasília). A partida está marcada para esta quarta, a partir das 21h35, na Vila Belmiro. Em 2024, o camisa 10 disputou apenas duas partidas pelo Al-Hilal por causa de uma lesão no joelho. Por isso, o Santos se resguarda de uma possível lesão e não o colocará desde o primeiro minuto.

Ao Estadão, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, revelou que a chegada de Neymar impulsionou a receita com patrocínios, ao passo que se torna possível vender uma das propriedades na camisa por um valor 12 vezes maior. “Uma pequena propriedade na camisa, que nós estávamos vendendo por R$ 500 mil para essa temporada de 2025, nós conseguimos a negociação por R$ 6 milhões. De R$ 500 mil antes, nós fechamos por 1 milhão de dólares”, afirmou o mandatário.