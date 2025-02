Neymar e outros jogadores defendem fim dos gramados sintéticos

Neymar e outros jogadores do futebol brasileiro, como Thiago Silva, Lucas Moura e Philippe Coutinho, se uniram em um movimento para pedir o fim dos jogos em gramados sintéticos nos estádios do país.

Os jogadores publicaram nesta terça-feira (18) em suas redes sociais um texto com o lema “O futebol é natural, não sintético!”.

“Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam”, diz a publicação.

“A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim”, continua o texto. “Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste”.

As más condições de alguns gramados são um tema de discussão recorrente no futebol brasileiro, inclusive com críticas de técnicos e jogadores que disputaram as Copas América de 2019 e 2021.

A CBF autoriza o uso de grama artificial, embora a maioria dos estádios da primeira divisão do Campeonato Brasileiro tenham grama natural.

Alguns clubes, como Palmeiras e Botafogo, optaram por usar grama sintética, em parte porque seus estádios também recebem shows de música.

Após o movimento dos jogadores, o Palmeiras publicou um comunicado afirmando que o gramado do Allianz Parque é certificado pela Fifa e segue “os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado”.

“O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro; este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica”, acrescenta a nota.

Por sua vez, o Juventude publicou na rede social X a mensagem: “Gramado natural do Alfredo Jaconi é coisa linda demais”, com uma foto aérea do estádio do clube gaúcho.

Os questionamentos sobre o uso de grama sintética nos estádios não são novidade no Brasil.

Alguns jogadores e técnicos são contra por considerarem a grama sintética mais dura e áspera, além de afirmarem que o piso artificial aumenta o risco de lesões, embora não haja consenso científico a respeito.

raa/app/gfe/cb/aam