Neymar e outros craques fazem apelo contra grama artificial: ‘Não se joga em gramado sintético’

Alguns dos principais jogadores do futebol brasileiro iniciaram nesta terça-feira, 18, um movimento pelo fim do uso de gramados sintéticos nos estádios do País. Em uma ação coordenada, Neymar, Gabigol, Lucas Moura, Thiago Silva e Philippe Coutinho compartilharam textos e mensagens nas redes sociais alegando preocupação com a utilização de campos artificiais e exigindo que os atletas sejam ouvidos sobre o tema.

A publicação dos jogadores foi somada a uma imagem comparado um campo tradicional com outro sintético, acompanhada da frase “futebol é natural, não sintético” e a hashtag #NãoAoGramadoSintético reforça o mote da campanha.

Os principais estádios do País que fazem uso do gramado sintético são Allianz Parque, em São Paulo; Engenhão, no Rio; e Ligga Arena, em Curitiba, casas de Palmeiras, Botafogo e Athletico Paranaense, respectivamente. Cada local usa um tipo diferente de material e todos possuem o certificado de qualidade da Fifa. Entre os motivos pelos quais os clubes adotaram o sintético está a quantidade de eventos que os estádios recebem ao longo do ano.

O Mercado Livre Arena Pacaembu, na capital paulista, também dispõe de campo sintético. Por sua vez, o Atlético-MG estuda adotar o gramado artificial após receber duras críticas pela má qualidade do campo da Arena MRV, em Belo Horizonte. Outros estádios, como Mineirão, Mané Garrincha e Maracanã, foram alvos de desdém de atletas ao longo da última temporada pelas condições ruins de jogo.

Em contrapartida, os atletas colocam em xeque a qualidade do piso artificial. “Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim”, escreveram.

Os jogadores também exigem serem consultados: “Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste”.

Para os atletas que se manifestaram, a medida de adotar apenas o gramado natural é essencial para o futebol brasileiro estar entre as principais do mundo. “Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam”, finalizaram.

NEYMAR DIZ NÃO AO SINTÉTICO

Em seu retorno ao Brasil, Neymar deixou claro à diretoria do Santos que não jogará em estádios que possuem grama sintética. A decisão foi tomada com a intenção de preservar o atleta de possíveis lesões e não prejudicar o processo de recuperação de seu joelho esquerdo.

Por esse motivo, o Santos desistiu de mandar seu confronto contra o Água Santa pelo Paulistão no Allianz Parque. “Comissão técnica, com departamento médico e de fisioterapia, todos ali juntos entenderam que, neste momento, era necessário ter uma precaução para não expor o jogador à grama sintética”, disse Marcelo Teixeira, presidente do clube, ao BandSports.