Neymar é operado com sucesso e deve ter alta até sábado

O atacante Neymar foi operado com sucesso nesta quinta-feira (2), em Belo Horizonte, depois de sofrer uma ruptura no ligamento cruzado e do menisco do joelho esquerdo em outubro, informou a equipe médica do jogador.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado, foi um sucesso”, disse Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, que realizou o procedimento, em um breve boletim do hospital Mater Dei da capital mineira.

“Foi feita uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, o reparo das lesões meniscais nos dois meniscos e foi um sucesso”, acrescentou Lasmar.

Pouco depois, Neymar publicou no Instagram uma foto fazendo sinal de positivo na cama do hospital: “Deu tudo certo. Obrigado pelas mensagens e agora é foco na recuperação”, escreveu

Neymar permanecerá em observação “de 24 a 48 horas, dependendo de sua evolução clínica”, disse o médico. A expectativa é que ele fique afastado dos gramados pelo menos até o segundo semestre de 2024.

O atacante sofreu a lesão no joelho esquerdo na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu, no dia 17 de outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Ele deixou o campo chorando e de maca após cair em uma dividida com o meia uruguaio Nicolás De La Cruz.

