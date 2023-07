Neymar é multado em R$ 16 milhões por lago artificial em mansão

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 04/07/2023 - 8:31 Compartilhe

Autoridades de Mangaratiba, no estado do Rio, apontam "dezenas de infrações" em propriedade do jogador, incluindo realização de obra sem licença ambiental e desvio de água de rio sem autorização.Neymar foi multado em mais de R$ 16 milhões pela construção de um lago artificial em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Em sua decisão, anunciada nesta segunda-feira (03/07), a procuradora-geral do município, Juraciara Souza Mendes da Silva, aplicou um total de quatro multas contra o jogador.

A maior delas, no valor de R$ 10 milhões, se refere à falta de licença ambiental para a obra. Outros R$ 5 milhões deverão ser pagos por movimentação de terra sem a devida autorização; R$ 10 mil por supressão de vegetação; e R$ 1 milhão por descumprimento de embargo (não respeitar a interdição do lago).

"Dezenas de infrações"

"De acordo com o relatório técnico da equipe de fiscalização ambiental e o parecer jurídico do órgão municipal – documento que possui 46 páginas –, entre as dezenas de infrações que foram constatadas na propriedade do jogador estão: realização de obra passível de controle ambiental sem autorização, captação e desvio de água de rio sem autorização, movimentação de terras e supressão de vegetação sem autorização, e descumprimento de embargo", afirmou a prefeitura de Mangaratiba em nota.

Além de aplicar as multas, a Secretaria de Meio Ambiente comunicou os fatos constatados ao Ministério Público, Polícia Civil, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e demais órgãos de controle ambiental, diz a nota.

Após denúncias, a Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba constatou, em 22 de junho, várias infrações ambientais na propriedade de luxo do atacante do Paris Saint-Germain, onde um lago artificial estava em construção, e a obra foi interditada.

Dois dias mais tarde, as autoridades fizeram nova vistoria à mansão, localizada no condomínio AeroRural, depois que fotos do próprio Neymar mergulhando no lago circularam nas redes sociais.

Reality show

Segundo o portal G1, a construção do lago é fruto de uma parceria do jogador com o grupo Genesis Experience, que promove uma mistura de curso e reality show mostrando rápidas transformações paisagísticas em jardins e outros espaços.

O projeto da casa de Neymar é a quarta edição da Genesis Experience e contou com dez selecionados para o curso, que, além de aprender técnicas de paisagismos e construção de lagos artificiais, aparecem nas redes sociais do projeto e têm direito a estadia e alimentação. Também deveriam participar da festa de inauguração do projeto, marcada para a próxima sexta-feira, de acordo com o G1.

Na semana passada, o pai do jogador havia conseguido uma liminar para desinterditar o lago. O juiz responsável argumentou que, pela obra sem licença ambiental, caberia apenas multa, e não interdição.

Após o anúncio das multas nesta segunda, foi dado a Neymar o prazo de 20 dias para recorrer, de acordo com a prefeitura de Mangaratiba.

lf/cn (Lusa, Reuters, ots)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias