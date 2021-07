Neymar e Messi são eleitos os melhores jogadores da Copa América Votação foi realizada pelo Grupo de Estudos Técnicos da Conmebol. Craques se enfrentam neste sábado, às 21h, no Maracanã, na decisão do torneio

O brasileiro Neymar e o argentino Lionel Messi foram eleitos os melhores jogadores da Copa América. A votação foi feita pela Grupo de Estudos Técnicos da Conmebol e informada neste sábado, através de nota oficial da entidade sul-americana. Ambos se enfrentam neste sábado, na decisão do torneio.

O argumento do conselho da Conmebol para escolher mais de um atleta foi que ‘não é possível escolher apenas um jogador porque esta competição tem dois melhores jogadores’. Oswaldo de Oliveira, técnico brasileiro, faz parte do grupo, também formado por outros treinadores do futebol sul-americano.

+ Veja a tabela e resultados atualizados da Copa América



“Ambos os finalistas com suas seleções demonstraram um grande nível, sendo protagonistas na artilharia neste campeonato (Messi 4 e Neymar 2). Além disso, são líderes em assistência, 5 do argentino e 3 do craque brasileiro, demostrando como são determinantes no campo de jogo, durante esta Copa América”, trouxe a nota.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também