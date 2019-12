Neymar e Mbappé brilham em goleada do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês

A 19.ª rodada do Campeonato Francês, a última do primeiro turno, apresentou ao mundo algo que está longe de ser uma novidade: o Paris Saint-Germain goleou com atuações destacadas de Neymar e Mbappé. O francês marcou duas vezes e o brasileiro uma na vitória da equipe parisiense por 4 a 1 sobre o Amiens, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

O PSG completou sete vitórias consecutivas na competição nacional e está em uma situação muito confortável na tabela de classificação, pois lidera a disputa com sete pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (45 a 38) – e com uma partida a mais para disputar. O Amiens, por sua vez, é o 18.º colocado (o primeiro dentro da zona de rebaixamento), com 17 pontos.

A festa da dupla Neymar/Mbappé começou aos 10 minutos, quando, em um contra-ataque, o primeiro deu um passe longo que permitiu ao segundo correr em direção ao gol e marcar com um lindo toque por cima do goleiro Gurtner.

Na etapa final, Neymar marcou o segundo gol do PSG ao mandar para o gol vazio um passe de Icardi e Mbappé anotou o terceiro completando com um forte chute cruzado uma boa trama do ataque da equipe de Paris. O colombiano Stiven Mendoza, ex-Corinthians, diminuiu a desvantagem dos visitantes aos 25 minutos, mas o PSG não se abalou com esse imprevisto e fechou o placar com um tento de Icardi, que completou com bastante oportunismo um cruzamento de Bernat.

O Olympique de Marselha também jogou em casa na última rodada de 2019 e venceu: 3 a 1 sobre o Nîmes. Alakouch (contra), Benedetto e Payet, todos no segundo tempo, marcaram para os vice-líderes do Campeonato Francês e Briancon fez o único tento dos visitantes, que dividem a lanterna com o Toulouse, ambos com 12 pontos.

Cinco pontos atrás da equipe de Marselha está o Rennes, terceiro colocado, que ganhou do Bordeaux (13.º, com 26) por 1 a 0, com um gol de Niang. O quarto com 31 é o Lille, que sofreu a maior goleada da rodada: 5 a 1 diante do Monaco, na casa do adversário. Osimhen abriu o placar para os visitantes, mas os donos da casa viraram o placar com gols de Ben Yedder (duas vezes), Martins, Keita e Glik.

Outra goleada deste sábado foi aplicada pelo Montpellier sobre o Brest: 4 a 0, com gols de Laborde (dois), Savanier e Mollet. Esse resultado interrompeu uma sequência de três jogos sem vitória do time de Montpellier, que ocupa a nona colocação com 27 pontos, cinco a mais do que o Brest, o 15.º.

Os demais resultados deste sábado pelo Campeonato Francês foram: Dijon 2 x 2 Metz, Nantes 1 x 2 Angers, Nice 3 x 0 Toulouse, Reims 1 x 1 Lyon e Strasbourg 2 x 1 Saint-Étienne.