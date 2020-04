Neymar e Marta estão em vídeo da ONU contra a covid-19: ‘O jogo de nossas vidas’

A ONU (Organização das Nações Unidas), por conta do Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, decidiu reunir estrelas de diversas modalidades esportivas para uma mensagem positiva no combate contra a covid-19. Neymar e Marta são algumas das personalidades presentes no vídeo.

Intitulado “A Partida de Nossas Vidas”, o vídeo feito pela ONU foi divulgado em suas redes sociais e conta com 15 personalidades esportivas, como jogadores de basquete, de futebol, rúgbi, pilotos de Fórmula 1, um ciclista, uma profissional do surfe, um atleta paraolímpico e um técnico de futebol.

Além de Neymar e Marta as outras estrelas são Olivier Giroud, Nicolas Batum, Eugénie Le Sommer, Valtteri Bottas, Fernando Hierro, Ada Hegerberg, Sofía Mulànovich, Nikola Vucevic, P.E.Aubameyang, Tiffany Cromwell, Théo Curin e Dan Carter.

Neymar aparece no vídeo ao completar a frase de Marta e, junto a todos os outros participantes, dizendo: “Juntos, podemos ser o maior time e juntos, venceremos a partida das nossas vidas.”