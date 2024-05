Neymar e mais nove: confira a lista dos 10 atletas mais bem pagos do mundo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 1:35 Para compartilhar:

Sem jogar pelo Al-Hilal desde outubro do ano passado, em razão de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco, o brasileiro Neymar figura entre os 10 atletas mais bem pagos do mundo, com o faturamento de US$ 108 milhões (R$ 554 milhões), atualmente na 7ª posição.

A lista foi divulgada pela Forbes nesta quinta-feira, 16. O topo da lista é do astro português Cristiano Ronaldo, que lidera o ranking por ter acrescentado US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão) ao seu patrimônio.

Metade do top 10 é composta por jogadores de futebol. Messi, craque do Inter Miami e da seleção da Argentina, figura na terceira posição, com US$ 135 milhões (R$ 692 milhões), atrás também do golfista espanhol Jon Rahm, que acumulou US$ 218 milhões (R$ 1,1 bilhão). Mbappé, Neymar e Benzema ocupam os lugares de sexto, sétimo e oitavo, respectivamente.

Confira o 10 atletas mais bem pagos do mundo de 2024, segundo a Forbes:

Cristiano Ronaldo (futebol): US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão) Jon Rahm (golfe): US$ 218 milhões (R$ 1,1 bilhão) Lionel Messi (futebol): US$ 135 milhões (R$ 692 milhões) LeBron James (basquete): US$ 128,2 milhões (R$ 657 milhões) Giannis Antetokounmpo (basquete): US$ 111 milhões (R$ 569 milhões) Kylian Mbappé (futebol): US$ 110 milhões (R$ 564 milhões) Neymar (futebol): US$ 108 milhões (R$ 554 milhões) Karim Benzema (futebol): US$ 106 milhões (R$ 544 milhões) Stephen Curry (basquete): US$ 102 milhões (R$ 523 milhões) Lamar Jackson (futebol americano): US$ 100,5 milhões (R$ 515 milhões)

Pela primeira vez as dez estrelas do esporte no ranking anual da “Forbes” ganharam mais de US$ 100 milhões cada. Combinados, eles ganharam cerca de US$ 1,38 bilhão, antes de impostos e outras taxas, nos último 12 meses.