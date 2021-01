Neymar é homenageado pelo PSG com medalha pela marca de 100 jogos pelo clube

O atacante Neymar recebeu uma homenagem do Paris Saint-Germain nesta terça-feira. Após disputar o seu 100.º jogo oficial com a camisa do clube da capital, o brasileiro recebeu uma medalha alusiva a essa marca da direção do time antes do treinamento da equipe no CT Ooredoo.

Neymar já havia sido homenageado pelo PSG com uma camisa com o seu nome e o número 100. A marca foi atingida na última sexta-feira, na goleada por 4 a 0 sobre o Montpellier, pelo Campeonato Francês. O atacante, inclusive, fez um dos gols da partida.

Com isso, Neymar chegou aos 81 gols marcados pelo clube parisiense e aos 11 na temporada 2020/2021. O atacante brasileiro ainda deu 42 assistências com a camisa do clube, que o contratou no meio de 2017 junto ao Barcelona.

Além de Neymar, outros sete jogadores do elenco atuaram ao menos cem vezes pelo clube. São eles: Marco Verratti (333 partidas oficiais), Marquinhos (302), Ángel Di María (243), Presnel Kimpembe (158), Julian Draxler (151), Kylian Mbappé (147) e Layvin Kurzawa (140).

Suspenso, Neymar vai desfalcar o PSG no domingo, quando o time vai visitar o Lorient, pelo Francês. O atacante brasileiro, assim, deve voltar a campo em 3 de fevereiro, quando vai enfrentar o Nimes, no Parque dos Príncipes, também pelo torneio nacional, liderado pela equipe parisiense.

