Neymar é fotografado em lago que havia sido interditado por denúncia de crime ambiental

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2023 - 8:23 Compartilhe

Nessa sexta-feira (23), o atacante Neymar, de 31 anos, foi fotografado nadando no lago artificial de sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A obra no local, contudo, havia sido interrompida na última quinta-feira (22) pela Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba e pela Polícia Civil, após denúncia de crime ambiental.

À IstoÉ, a prefeitura de Mangaratiba revelou que, no local da obra, havia diversas infrações ambientais, como desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

Shayene Barreto, Secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, havia informado que, dada as irregularidades encontradas na reforma, o espaço precisaria ser interditado.

A interdição, contudo, não parece ter durado muito, uma vez o jogador recebeu participantes do curso e reality show da Genesis Experience, que comandou a obra, e outros parceiros do negócio nesta sexta.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias