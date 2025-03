Neymar é decisivo, Santos vence Red Bull Bragantino e vai à semifinal do Paulistão

O Santos foi outro grande time do Estado a assegurar vaga entre os quatro melhores do Paulistão. O seu lugar foi confirmado com vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino neste domingo. Na Vila Belmiro, Neymar fez seu terceiro gol desde que voltou para assumir a camisa 10 santista e participou do segundo, marcado pelo volante João Schmidt.

O Santos se juntou a Palmeiras e Corinthians na próxima fase. Resta o São Paulo, que fecha as quartas de final na segunda-feira contra o Novorizontino, também se classificar para que todos os quatro grandes clubes paulistas estejam nas semifinais, o que não ocorre desde 2019. Vice-campeão no ano passado, o time da Baixada não vence o Estadual há quase uma década. A sua última taça ergueu em 2016.

Presente entre os 52 jogadores na lista de pré-convocados à seleção brasileira por Dorival Júnior, Neymar não foi protagonista de uma apresentação de brilho, mas decidiu nas bolas paradas, repetindo o que havia feito em jogos anteriores. Já tinha marcado de pênalti e de escanteio. Faltava de falta. Não falta mais porque foi dessa maneira que o astro abriu o placar na Vila Belmiro aos 10 minutos.

Posicionado no canto esquerdo, próximo da linha da grande área, ele contou com a sorte em sua batida, já que a bola teve um leve desvio em sua trajetória antes de entrar. Cabotino, alardeou: “sou f***”, na comemoração de seu gol que deixou tranquilo no jogo o Santos, que criou mais para ampliar na primeira etapa, mas não o fez.

No segundo tempo, quando o Red Bull Bragantino crescia e começava a dominar a partida, o Santos freou o que parecia ser a reação do rival de Bragança Paulista com um gol de João Schmidt. O lance teve falha do goleiro Cleiton ao espalmar escanteio cobrado por Neymar para o meio da área e o oportunismo e calma do volante santista, que dominou e, como um pivô de futsal, girou e bateu de esquerda por debaixo do marcador.

Neymar foi substituído no fim da partida depois que pôs a mão no músculo posterior da coxa esquerda. O Santos diz não ser algo grave, apenas cansaço. Ele deve estar saudável para os próximos compromissos do clube e da seleção brasileira. Na próxima quinta-feira, é muito provável que esteja na lista dos 23 convocados de Dorival para os duelos com Colômbia e Argentina, em março.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Neymar (Gabriel Veron); Soteldo (Thaciano), Guilherme (Luan Peres) e Tiquinho Soares (Rollheiser). Técnico: Pedro Caixinha.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán, Juninho Capixaba; Gabriel (Vitinho Mota), Matheus Fernandes (Lucas Barbosa) e Jhon Jhon (Fernando); Henry Mosquera (Eric Ramires), Vinicinho (Thiago Borbas) Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

GOLS – Neymar, aos 8 minutos do primeiro tempo. João Schmidt, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Fernandes, Gabriel Bontempo, Gil.

ÁRBITRO – Raphael Claus.

RENDA – R$ 1.127.732,50.

PÚBLICO – 14.832 pagantes.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).