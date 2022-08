Neymar e Bruna serão pais? Brasil ganha o hexa? Vidente responde

Da Redação 06/08/2022 - 10:30 Compartilhe

O relacionamento entre Neymar Jr. e Bruna Biancardi pode colher frutos nos próximos meses. A vidente Bianca Godói, conhecida como Sensitiva, afirmou que o casal deve oficializar, em breve, a união na igreja. Ela também previu que os dois serão pais de uma menina.

“O Neymar terá uma fase muito boa para ele se reconstruir, se renovar e dar a volta por cima em muitos acontecimentos polêmicos. Ele será pai novamente e de uma menina. Ele vai anunciar o casamento e logo em seguida o casal anuncia a gravidez”, disse ela, em entrevista ao Central do Splash.

Apesar das boas projeções para a vida pessoal de Neymar, a vidente alega que, no âmbito esportivo, o craque do Paris Saint-Germain não será feliz. Segundo Sensitiva, o atacante não vai conquistar o hexacampeonato com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

“O Neymar tem um espírito de muito sucesso e alegria, porém ele é muito perseguido principalmente espiritualmente. Em tudo, ele vai até um certo ponto e chega a levantar o mastro da vitória, mas vem uma rasteira que o derruba. O hexa não vem para o Brasil, infelizmente”, completou.