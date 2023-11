Neymar e Bruna Biancardi teriam terminado antes do nascimento de Mavie, afirma colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/11/2023 - 0:52 Para compartilhar:

Parece que as acusações de traição não podem mais recair sobre Neymar Jr., já que o jogador pode estar, oficialmente, solteiro. É o que afirma o colunista Thiago Sodré, do “Correio Braziliense”.

+ Em meio a rumores de nova traição, Neymar manda indireta: ‘Viva sua própria vida’

Segundo Sodré, o atacante do Al-Hilal estaria “livre, leve e solto” desde que a influenciadora Fernanda Campos expôs o encontro íntimo dos dois. A ficada aconteceu em junho, quando ele já estava noivo de Bruna Biancardi e à espera de Mavie, primeira filha do casal e sua segunda herdeira. O ponto final do relacionamento teria acontecido em setembro, quando o craque foi flagrado com duas mulheres em uma balada na Espanha.

Agora, o possível ex-casal estaria mantendo as aparências até a completa recuperação pós-parto de Bruna e de Mavie, que supostamente nasceu prematura, no dia 6 de outubro. De acordo com o colunista, os dois aguardam o momento certo para dar a notícia oficial do término, mas já vivem suas vidas separadamente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias