Neymar e Bruna Biancardi são flagrados juntos em pagode entre amigos

O jogador de futebol Neymar Jr., de 32 anos, aproveitou um pagode com alguns amigos na noite de sexta-feira, 5. Entre os presentes estava Bruna Biancardi, 30, e os dois foram flagrados juntos em um determinado momento do evento.

O flagra foi realizado por uma das convidadas, que postou nos stories do Instagram. Além disso, Bianca Biancardi, irmã de Bruna, divulgou um vídeo de Mavie, que tem apenas oito meses, dançando na cadeirinha dela. “A maior pagodeira (risos)”, brincou.

Em novembro de 2023, a influenciadora anunciou o fim do relacionamento com o atleta em meio a rumores de traição, porém eles têm aparecido juntos com frequência.