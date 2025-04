Neymar é ausência na Kings League pela primeira vez após reestreia pelo Santos

Pela primeira vez nesta temporada, Neymar não esteve presente no duelo da Furia, equipe da qual é presidente, na Kings League. Depois de se recuperar de edema na coxa esquerda e reestrear no Brasileirão com a camisa do Santos, o atacante não viajou a Guarulhos, em São Paulo, na segunda-feira, para o compromisso diante da Loud.

A equipe de Neymar venceu por 6 a 1, no torneio de futebol de 7, e soma quatro vitórias até aqui no campeonato. Nas últimas três rodadas, o atacante esteve ao lado de Cris Guedes, outro presidente da equipe, em meio à sua recuperação da lesão na coxa esquerda.

Durante a partida, Neymar publicou uma foto em seu perfil no Instagram, ao lado de Bruna Biancardi. “Um olho no ‘mozão’ e outro no jogo da Furia”, escreveu. Em seu lugar, o camarote da Furia contou com o influenciador Negrete, que esteve presente no jogo do Vasco no último domingo, contra o Sport.

Neymar, como presidente da Furia, tem direito a cobrar um pênalti durante a partida, pelas regras da Kings League, torneio criado por Gerard Piqué, ex-zagueiro da seleção espanhola e do Barcelona, com a ideia de “revolucionar” o futebol moderno. No entanto, apenas Cris Guedes foi à marca da cal nas últimas partidas, enquanto o atacante se poupou para o retorno aos gramados no futebol profissional.

Neste domingo, Neymar disputou sua primeira pelo Campeonato Brasileiro desde 2013, quando se transferiu para o Barcelona. Contra o Fluminense, entrou no segundo tempo e não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0, com gol de Samuel Xavier já nos acréscimos da etapa final. O resultado culminou na demissão de Pedro Caixinha nesta segunda-feira, no aniversário de 113 anos do Santos.

Além da reestreia, a programação do Santos para a próxima partida no Brasileirão, ajudam a explicar sua ausência na Kings League. O Santos treinou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira, às 17h. Ainda que conseguisse chegar a tempo do confronto entre Furia e Loud, ele treinará novamente nesta terça-feira, no mesmo horário, visando o compromisso com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

A programação do Santos, se somada à Kings League, desgastaria ainda mais o atleta, que deve iniciar o compromisso pela quarta rodada do Brasileirão no banco de reservas. Por esses fatores, ele optou por permanecer em sua mansão, na Baixada Santista, em vez de se deslocar até Guarulhos.