Neymar é anunciado como novo reforço do Al Hilal, da Arábia Saudita, e deixa o PSG após seis temporadas

Neymar é oficialmente jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita. Nesta terça-feira (15), o clube saudita anunciou a contratação do brasileiro, que se despede do Paris Saint-Germain após seis anos. O vínculo do atacante com a nova equipe será válido por duas temporadas.

Nas redes sociais, o Al Hilal anunciou a transferência do atacante com um vídeo estiloso. “Estou aqui na Arábia Saudita. Sou Hilal”, diz Neymar, no conteúdo compartilhado.

Segundo a imprensa internacional, Neymar vai receber 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), incluindo salário, luvas e acordos comerciais durante os dois anos de contrato. A contratação do Al Hilal é a maior transferência feita por um clube não europeu na história do futebol.

Depois de seis temporadas no PSG, Neymar deixa a equipe com 173 partidas disputadas, 118 gols marcados e 77 assistências concedidas. Com o clube francês, conquistou 14 títulos.

