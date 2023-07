Neymar diz que chorou por 5 dias e pensou em deixar a seleção após eliminação na Copa de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 23:35 Compartilhe

Neymar pensou em deixar a seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Em conversa com o Streamer Casimiro Miguel, o astro do futebol mundial confirmou que a eliminação para a Croácia nos pênaltis no último mundial o fez chorar por cinco dias e ele cogitou não atuar mais com a camisa da seleção.

“Eu, pós-Copa do Mundo, sinceridade mesmo, não queria voltar, não. Mas repensei. Porque eu sou muito fominha, né? Eu repensei. Pós-Copa eu não queria, não passar pela dor de perder, mas por ver minha família sofrendo muito, isso pesa bastante”, comentou o camisa 10 do Brasil no último Mundial.

Neymar foi o responsável pelo gol do Brasil na partida, marcado na reta final do primeiro tempo da prorrogação. Sobre o fato de ter marcado e mesmo assim ter perdido a vaga na semifinal do Mundial do Catar, o camisa 10 foi direto ao explicar o que preferia.

“Chorei durante uns cinco dias seguidos. Dói muito, teu sonho ir embora do nada assim, do jeito que foi. Preferia muito bem não ter feito gol, estar 0 a 0 e ter perdido nos pênaltis, do que ter feito o gol, tomado o gol, e depois perdido nos pênaltis”, garantiu Neymar.

