Neymar, 32, publicou em sua conta no Instagram um registro do primeiro encontro entre Mavie, de 1 ano, filha de seu relacionamento com Bruna Biancardi, e Helena, que tem 5 meses — fruto do breve affair com Amanda Kimberlly.

O atleta passa férias em São Paulo com a namorada e com Davi Lucca, de 13 anos, filho do jogador com a influenciadora Carol Dantas.

Na imagem, Mavie e Helena estão de mãos dadas. O atleta adicionou um emoji de carinha apaixonada e um coração vermelho na postagem.