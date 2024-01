Neymar desmente boatos de nova paternidade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/01/2024 - 1:44 Para compartilhar:

Neymar Jr. comentou o boato de que estaria à espera de seu terceiro filho nesta terça-feira, 2. À revista “Caras”, o jogador desmentiu a informação.

“Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações”, declarou, por meio de sua assessoria de imprensa.

As especulações ganharam força graças a um comentário feito pelo perfil da modelo Jamile Lima em uma foto de Mavie, caçula do atacante com Bruna Biancardi. “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho(a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter”, dizia o comentário, que foi apagado minutos depois.

Segundo Jamile, o comentário “infeliz” teria sido feito por alguém de sua equipe “em tom de brincadeira”. Ela ainda reforçou que não tem nenhum tipo de contato com o jogador e nunca o viu pessoalmente.

