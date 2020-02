Neymar desfalca PSG na Copa da França a seis dias das oitavas da Champions

O atacante Neymar, ausente das últimas duas partidas do Paris Saint-Germain devido a uma lesão nas costelas, também ficará de fora das quartas de final da Copa da França, nesta quarta-feira (12), a seis dias do confronto contra o Borussia Dortmund na Champions, anunciou o clube.

“Ele tem que jogar quando estiver pronto. Temos que calcular os riscos, conversar com os médicos e decidir depois do treino. Está lesionado, é preciso ser paciente e ficar atento com ele”, declarou na terça-feira (11) o técnico do PSG, Thomas Tuchel, muito cauteloso com sua estrela, de olho no confronto de ida das oitavas de final da Champions contra o Dortmund, em 18 de fevereiro.

Enquanto o zagueiro Thiago Silva e o espanhol Juan Bernat, ausentes nas últimas semanas, voltarão ao time para enfrentar o Dijon na Copa da França, outro brasileiro, Marquinhos, seguirá se recuperando de uma lesão na coxa.

“Nunca quero jogar sem ‘Marqui’, é um jogador importante para nós, mas temos que esperar”, declarou Tuchel.

Presnel Kimpembe e Marco Verratti também serão poupados da partida contra o Dijon e não viajarão com o elenco.

yk/av/gh/am