Neymar desembarca no Brasil e recebe chuteiras entregue por gigante do marketplace

O atacante Neymar Jr. desembarcou nesta sexta-feira, 31, em um aeroporto no interior de São Paulo, por volta das 10 horas, retornando para o futebol brasileiro após quase 12 anos. Ao chegar, foi recepcionado com uma entrega especial do Mercado Livre. Assim que pisou em solo brasileiro, o novo reforço do Santos recebeu as chuteiras PUMA que o acompanharão neste novo capítulo de sua carreira no país do futebol.

“Quando dizemos que o “melhor tá chegando” é porque acreditamos que nossas entregas também carregam sonhos, progresso e momentos inesquecíveis. Então, como empresa comprometida em impulsionar o esporte na América Latina e conectada com a paixão do brasileiro pelo futebol, preparamos este envio especial com um toque de carinho e, claro, com um unboxing digno de craque! Estamos ansiosos para vê-lo jogar na Mercado Livre Arena Pacaembu”, conta Iuri Maia, diretor de branding do Mercado Livre.

Neymar retorna ao Santos onde foi revelado pelo futebol. Em vídeo publicado nas redes sociais nessa quinta-feira, 30, o jogador afirmou que optou pelo clube pelo carinho que sempre recebeu da torcida alvinegra.