Neymar desembarca na Arábia Saudita para iniciar sua aventura defendendo as cores do Al-Hilal

Neymar já está na Arábia Saudita. O craque brasileiro chegou ao país do Oriente Médio na noite desta sexta-feira e foi bem recebido por fãs e por dirigentes locais. O jogador será apresentado à torcida do Al-Hilal antes do duelo com o Al-Feiha, pelo Campeonato Saudita, neste sábado, às 15h.

Para sair de Paris, capital da França, e chegar a Riad, na Arábia Saudita, Neymar ganhou “carona” em um Boeing 747 de mais de R$ 1 bilhão, que conta com dois andares e muito luxo. A aeronave pertence ao príncipe Alwaleed bin Talal, membro da casa real saudita.

Neymar ganhou um cachecol do Al-Hilal, um buquê de flores e distribuiu autógrafos a alguns fãs que estavam à sua espera. O jogador acaba de ser convocado pelo técnico Fernando Diniz para servir a seleção brasileira nos primeiros compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante da Bolívia (no dia 8 de setembro, em Belém-PA) e do Peru (dia 12 de setembro, em Lima).

De acordo com o jornal francês Le Parisien, o atacante brasileiro agora é dono do terceiro maior salário do planeta. O novo camisa 10 do time saudita ganhará 160 milhões de euros, cerca de R$ 867 milhões, por ano e só fica atrás de Cristiano Ronaldo e Benzema, empatados no valor do contracheque.

Ainda não há uma data assegurada para a estreia de Neymar no Al-Hilal, mas o técnico português Jorge Jesus espera contar com o astro da equipe o mais cedo possível. Time mais popular da Arábia Saudita, o Al-Hilal vem de boas campanhas em torneios internacionais, mas tem deixado a desejar no campeonato nacional.

