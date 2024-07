Neymar desabafa em meio à recuperação de lesão: ‘Tem dias que quero desistir’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 15:32 Para compartilhar:

Afastado dos gramados desde outubro do ano passado, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo, em jogo diante do Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, Neymar utilizou as redes sociais para desabafar sobre as dificuldades encontradas durante o período de recuperação.

O atacante revelado pelo Santos precisou ser submetido a cirurgia e agora está em fase final de recuperação. Nesta etapa do processo para retornar aos campos, o jogador do Al-Hilal já começou a fazer atividades no gramado.

“Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos lutando todos os dias”, escreveu Neymar em um stories do Instagram.

A contusão do craque brasileiro aconteceu pouco depois da sua chegada no Al-Hilal. Pelo clube da Arábia Saudita, Neymar disputou apenas cinco partidas e fez um gol, além de ter contribuído com duas assistências.

No início de julho, o atacante de 32 anos esteve nos Estados Unidos acompanhando os jogos do Brasil na Copa América. Após a eliminação precoce nas quartas de final, o técnico Dorival Júnior revelou que Neymar está nos planos da seleção quando reunir condições, o que ainda não tem prazo definido.