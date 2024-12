Neymar desabafa e diz que foi injustiçado no PSG: ‘Triste pela forma como fui tratado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/12/2024 - 10:04 Para compartilhar:

Neymar abriu o jogo sobre o conturbado fim de relação com o Paris Saint-Germain. Atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, o craque brasileiro acredita que foi injustiçado no clube francês e diz ter ficado triste pela maneira que foi tratado por dirigentes e parte dos torcedores do time parisiense.

“Para mim houve injustiça, porque sempre dei tudo de mim em campo. Não tenho ressentimentos, mas fiquei um pouco triste com a forma como fui tratado pelos torcedores, principalmente quando eles vinham na minha casa, quando queriam invadir minha casa, me insultar ou querer me bater. Para mim, eles ultrapassaram os limites”, disse Neymar, em entrevista ao programa “Bartoli Time”, do canal francês RMC Sport.

“A nossa relação já não era de respeito, enquanto eu sempre os respeitei. Foi realmente uma situação complicada. Fiquei triste pela forma como fui tratado no final, mas passou. Não tenho nenhum ressentimento em relação ao clube, só tenho um pouco de ressentimento em relação às pessoas que dirigem o clube e a alguns torcedores”, continuou.

Os últimos momentos de Neymar com a camisa do PSG foram melancólicos. O brasileiro conviveu com seguidas lesões, passou a alternar entre a reserva e a titularidade, e se tornou alvo frequente de críticas dos torcedores em protestos por eliminações na Liga dos Campeões, obsessão do clube francês. O atacante de 32 anos faz questão de destacar que foi com ele em campo que a equipe disputou o título de forma inédita.

“Não podemos esquecer que levamos o clube à sua primeira final de Liga dos Campeões. Infelizmente, não vencemos, mas isso faz parte do futebol. Você nem sempre pode vencer. O PSG tinha o objetivo de chegar à final e conseguimos. Além disso, o clube ainda tem esse objetivo e está totalmente investido nessa busca. Eu gostaria de ter vencido com o PSG porque vencer uma Liga dos Campeões é como vencer uma Copa do Mundo com o seu País”, comenta Neymar, em referência à derrota na final da edição 2019/20 para o Bayern de Munique, da Alemanha.

Neymar deixou o PSG para assinar com o Al-Hilal em agosto de 2023. Em outubro do mesmo ano, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo durante partida da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa. O atacante precisou ficar mais de 12 meses longe dos gramados, retornando somente em novembro deste ano. Duas semanas após voltar a jogar, ele sentiu problema na coxa e só entra em campo novamente em 2025.

Apesar dos poucos minutos com a camisa do Al-Hilal e os rumores de um possível regresso ao futebol brasileiro, Neymar afirma estar feliz na Arábia Saudita e não se arrepende de ter trocado Paris pelo Oriente Médio.

“Não estava feliz lá no PSG. O clube e o treinador não contava mais comigo. Eles já haviam conversado sobre isso, então tive que tomar uma decisão. E gostei da oferta do Al Hilal. Conheci o clube, a cultura local e o campeonato. Fiquei muito surpreso com a recepção aqui e com a gentileza dos fãs. A liga está se desenvolvendo, assim como a nossa equipe, e minha família e eu temos certeza de que tomamos a decisão certa.”