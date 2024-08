Neymar desabafa após eliminação de Medina nas Olimpíadas: ‘Surfe não é justo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2024 - 22:10 Para compartilhar:

Após Gabriel Medina perder para o australiano Jack Robinson na disputa das semifinais do surfe masculino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o jogador Neymar Jr. se pronunciou nas redes sociais e lamentou a derrota do brasileiro, criticando a forma de disputa da modalidade.

“Eu acho que o surfe não é um esporte justo!!!”, escreveu o jogador, que ainda completou o post com “#polêmica”. Neymar e Medina são amigos de longa data e constantemente interagem nas redes sociais falando de suas atuações como atletas. Desta vez, Gabriel Medina acabou caindo contra Robinson em uma bateria que apresentou pouquíssimas oportunidades de onda.

Pelos stories do Instagram, Neymar também lamentou a eliminação do amigo e repetiu o discurso postado no X, antigo Twitter. “Para mim o surfe não é um esporte justo… minha opinião.” Em seguida, marcou a conta de Medina e se declarou para o amigo. “Você é grande. Te amo e vamos para a próxima”, diz.

O brasileiro só conseguiu uma única onda durante a disputa da semifinal, onde tirou 6,33. Jack Robinson fechou a prova com duas ondas e um somatório de 12,33.

Ganhador da medalha de bronze, Medina chegou ao Taiti como um dos favoritos ao ouro, se classificando de maneira direta ao mata-mata. O brasileiro avançou à semifinal depois de superar o compatriota João Chianca, o Chumbinho. Nas oitavas, o tricampeão mundial levou a melhor na revanche com o japonês Kanoa Igarashi, responsável por eliminá-lo nas semis dos Jogos de Tóquio. O paulista disputou seis finais no Taiti, com dois títulos da etapa do Circuito Mundial, em 2014 e 2018.