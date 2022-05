Neymar declara Vinicius Júnior, amigo e herói do Real Madrid, o melhor do mundo

Ainda antes da decisão da Liga dos Campeões, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, afirmou em entrevista ao canal TNT Sports que vê Vinicius Jr. como melhor do mundo. O amigo foi o herói do título do Real Madrid ao definir o 1 a 0 sobre o Liverpool, o que reforçou as palavras do astro.

“Vinicius Jr. fez uma grande temporada. O Benzema também. Mas eu assisti muito pouco futebol para ser sincero. (É o Vini) Pelo que vi dos jogos”, disse o atacante, que não explicou o porquê de ver pouco o esporte que pratica. A entrevista foi dada antes de Vinicius Jr. marcar o gol do título da Liga dos Campeões para o Real Madrid, nesse sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool. Benzema, da França, também é atacante da equipe espanhola.





Na mesma entrevista Neymar diz que já pensa na Copa do Mundo do Catar, que será realizada a partir de 21 de novembro. O Brasil está no Grupo G e enfrentará Sérvia (dia 24/11), Suíça (28/11) e Camarões (2/12).

“Minha cabeça está muito tranquila, penso bastante na Copa do Mundo, não vejo a hora de chegar”, disse. “Não posso ter pressa, começar o trabalho a partir de agora com meus companheiros. O Brasil vem com um time muito forte, jogadores jovens que estão voando hoje. É bom para todo mundo”, afirmou para em seguida pedir reforço da torcida. “Acreditem na nossa equipe porque acho que temos bastante chance”, completou.

Neymar está na Coreia do Sul com os demais convocados por Tite para os amistosos contra a Coreia do Sul, na quinta-feira, em Seul, e contra o Japão, dia 6, em Tóquio. Como a hora do jogo decisivo em Paris foi na madrugada da Ásia, Tite pediu que os jogadores ficassem em seus quartos e evitassem festejos na hora da partida.

ROBERTO CARLOS

O ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos, multicampeão com o Real Madrid e seleção brasileira, também enalteceu Vini Jr. “A gente recuperou a autoestima. O momento do Vinicius é muito legal”, disse. “Para mim está entre os três melhores do mundo. Incluo nessa lista o Benzema e Mbappé. Mas quem faz o Benzema jogar? O Vinicius. O Mbappé tem o Messi e o Neymar do lado. Mas sempre digo ao Vinicius que ele tem que melhorar muito. Melhorando certas decisões em campo”, afirmou Roberto Carlos, também em entrevista ao canal TNT Sports.