Neymar debocha de rumores sobre megafesta de réveillon

O jogador Neymar debochou nesta quinta-feira da polêmica sobre uma suposta megafesta de fim de ano que ele daria para 500 convidados em sua mansão localizada no litoral do Rio de Janeiro, publicando um vídeo dos preparativos do evento, que descreveu como um “jantarzinho de casa” com a família e amigos.

O astro brasileiro do PSG enfrentou críticas dentro e fora do país depois que a imprensa divulgou que, apesar da pandemia, ele pretendia receber 2021 com uma grande celebração de vários dias para centenas de pessoas em Mangaratiba, a cerca de 130 km da capital fluminense.

Horas antes da meia-noite, Neymar revelou seus planos em um vídeo publicado no Instagram, onde mostra uma mesa decorada para algumas dezenas de convidados. “Decoração maravilhosa (…) Jantarzinho de casa, com distanciamento social entre uma cadeira e outra. E não é para 500 pessoas, tá?”, assinala, rindo.

Mais cedo, o atacante havia publicado outros vídeos, em que aparecia fazendo o que chamou de “quinquagésimo teste” de coronavírus.

O jogador ainda não havia feito comentários sobre a suposta festa em sua mansão no Rio de Janeiro. O Ministério Público do estado anunciou ontem que havia aberto um procedimento para investigar o suposto evento, que foi negado pela assessoria de Neymar.

