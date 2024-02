Neymar de fora, traição na Globo e apocalipse: saiba tudo sobre o polêmico Carnaval dos famosos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/02/2024 - 13:40 Para compartilhar:

Hoje é quarta feira de cinzas, 14 de fevereiro, mais o Carnaval dos famosos ainda segue dando o que falar. São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, na Bahia, foi palco de muito agito, diversão e polêmica no meio artístico. Neymar de fora, traição no jornalismo da Globo, previsão de apocalipse e mais, a IstoÉ Gente faz um resumo e conta tudo o que rolou na folia. Confira!

Ivete Sangalo X Baby do Brasil

A cantora Baby do Brasil gerou polêmica após fazer uma ‘pregação religiosa’ no trio de Ivete Sangalo, em Salvador, que foi transmitido ao vivo pela Band. Na noite do último sábado, 10, a veterana pegou o microfone para dizer que o Apocalipse estava se aproximando.

“Eu quero te pedir uma coisa, a você e a todo mundo. Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o senhor enquanto é possível achar”, disparou.

Bastante surpresa com o comentário de Baby, Ivete disse: “Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse quando a gente maceta o apocalipse”. Eu vou cantar macetando (sua música) porque Deus está mandando, certo”.

Segundo a igreja evangélica, o apocalipse representa o fim do mundo. Na Bíblia, ele é descrito como o momento em que Jesus voltaria para a Terra para ‘arrebatar’ os fiéis, e aqueles que permanecerem no mundo sofreriam com consequências climáticas e até políticas, como a aparição de um anti-Cristo.

Dióxido de carbono

Ivete e sua equipe passaram por um verdadeiro susto após acontecer um vazamento de dióxido de carbono no trio elétrico da cantora, na noite de segunda-feira, 12. Veveta, que se apresentava no circuito Barra Ondina, no carnaval de Salvador, precisou parar a apresentação para que a situação fosse controlada.

“Calma! Calma! Calma! Calma! Calma!”, ela pediu no microfone. “Foi CO2 que saiu. Calma!”, ela tentou tranquilizar a equipe que corria para arrumar o problema. “Foi o CO2. Foi o CO2 que explodiu. Não vai ser nada! Agora vai acabar, essa fumaça vai acabar”, disse a artista.

“Susto da p*rra! Eu já pensei que era a caverna do dragão. Deus o livre!”, brincou Ivete Sangalo, arrancando gritos dos foliões.

Assista ao vídeo:

Último Carnaval de Ivete Sangalo?

Após os últimos contratempos que enfrentou em seus shows no Carnaval de Salvador, na noite de segunda-feira, 12, Ivete fez um desabafo dizendo que aquela poderia ser a sua última apresentação na festa mais esperada do ano. A cantora chegou a ser vaiada pelo atraso, além do abarrotamento de pessoas em cima do trio fazer com que o veículo quase tombasse.

“Eu quero dizer para vocês que isso está enchendo meu coração de angústia. No primeiro dia do Carnaval, estava tudo certo. Manobra dali, manobra daqui, até que o cavalinho do nosso carro destravou”, disse Sangalo.





“Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje é nossa despedida do Coruja? Será que a gente não tem que repensar isso? Eu acho que a gente tem que pensar, porque eu sou uma cantora para vocês e isso não está me fazendo bem! Eu quero que vocês tenham uma experiência linda”, completou a artista, que recebeu o apoio dos fãs.

Assista ao vídeo:

Marido de Sasha barrado

Sasha Meneghel, que foi curtir o Carnaval de Salvador com o marido, João Lucas, e a amiga Bruna Marquezine, passou por uma verdadeira saia-justa após seu amado ser barrado de entrar no trio elétrico da cantora Ivete Sangalo no sábado, 10.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver um dos seguranças do trio bloqueando a entrada do cantor com o braço. Na sequência, a filha da apresentadora Xuxa precisou intervir e disse para o profissional: “É meu marido”.

Horas depois do ocorrido, João comentou a situação em seu perfil no X (antigo Twitter). “Saiu um vídeo de eu sendo barrado pelo segurança. Galera, vocês não têm ideia do que é isso aqui, o segurança fez o trabalho dele! Eu estava sem pulseira e ele não é obrigado a me conhecer. Está certo ele!”, escreveu ele.

Assista ao vídeo:

Cachê milionário de Anitta

Após o colunista Lucas Pasin, do UOL, informar que Anitta recebeu um cachê de R$ 1 milhão para participar do Camarote N1 na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a cantora falou sobre o assunto e explicou que “existem várias questões quando ela assina esse tipo de contrato e que não é apenas sobre o dinheiro”.

“Eu não fico falando de cachê. A presença aqui não é só por isso”, iniciou Anitta. “Não é: “Vou pegar e você vai”. Primeiro preciso querer sair de casa, tem mais questões”, disse Anitta.





Uma fonte ligada a contratos de presença VIP disse para Pasin que “só a presença na Sapucaí ultrapassa o valor de R$ 1 milhão. Anitta não sai de casa por menos que isso”, afirma.

Traição na Globo

Marcelo Courrege e Carol Barcellos, jornalistas de esporte da TV Globo, no último domingo, 11, chocaram muita gente ao anunciar que estão namorando. O novo casal surgiu junto na primeira noite de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro.

O motivo do espanto é pelo fato de Courrege ter sido casado com Renata Heilborn, que também é jornalista da Globo, e Carol Barcellos, sua atual, ter sido madrinha de casamento do ex-casal. Marcelo e Renata eram casados desde 2014, mas a relação chegou ao fim no ano passado.

A notícia viralizou nas redes sociais e Marcelo Courrege e Carol Barcellos foram detonados por alguns internautas, que reprovaram o fato da filha do jornalista veterano Caco Barcellos estar se relacionando com o ex da amiga.

Jojo Todynho quase é atropelada

A cantora Jojo Todynho, que fez sua estreia como um dos destaques da Mocidade Independente de Padre Miguel, primeira escola a desfilar na noite de segunda-feira, 12, quase foi atropelada por um carro alegórico na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Após o sufocos na avenida, Todynho fez uma reflexão ao falar sobre um assunto.

“O corpo é um acessório, o que prevalece mesmo é o nosso caráter. O corpo vai embora, mas nosso legado fica. Entre um barraco e outro, eu estudo. Além disso, eu sou expansão, sou um polvo, estou em todas as esferas”, disse ela em entrevista concedida à Globo.

Assista ao vídeo:

Deolane Bezerra perde brinco feito de rubis e diamantes

A influenciadora Deolane Bezerra desfilou para a escola de samba Grande Rio, na Sapucaí, no último domingo, 11. Ela relatou a correria nos stories do Instagram e disse que acabou perdendo um dos brincos durante a passagem pela avenida. Deolane foi vestida de Estrela Vermelha para o sambódromo, e desfilou pela primeira vez pela agremiação.

“Gente, deu tudo certo, obrigada a todos que torceram por mim. Perdi meu brinco de rubis com diamantes, mas tudo bem, o que importa é que não me perdi, não caí. Que desafio”, disse. Ela comentou também durante a postagem que mandaria fazer novamente o brinco que perdeu.

Brincando, Deolane comenta com a mãe, que a acompanhava durante o momento, ao tentar falar o ditado “Vão-see os anéis e ficam os dedos”, sinalizando que estava tudo certo. Ainda comentou sobre a competição pelo título do samba em 2024: “Quero ganhar!”.

Beijão entre amigos

Caio Castro estava em cima do trio elétrico de Alinne Rosa no carnaval de Salvador, na madrugada de segunda-feira, 12, e pegou o público de surpresa ao dar um beijão na cantora. O ator acompanhou a artista na música “Pense em Mim” e, ao final da apresentação, os dois se beijaram, para delírio dos foliões.

“É beijo de amigo”, disse Alinne. “São 10 anos de amizade”, completou Castro, recebendo um segundo beijão logo em seguida.

Assista ao vídeo:

Grupo Revelação sofre assalto

Na madrugada do último domingo, 11, alguns dos integrantes do Grupo Revelação, que se apresentaram no bloco de Carnaval Vem Sambar, em Campo Grande, na Bahia, foram assaltados e tiveram seus pertences roubados por bandidos. O músico Rogerinho acabou tomando uma facada durante o assalto e foi levado ao hospital.

Segundo informações do portal Leo Dias, por volta das 5h da manhã deste domingo, os integrantes Mauro Júnior e Rogerinho foram abordados por criminosos e tiveram pertences roubados. No assalto, apenas Rogerinho se feriu durante a ação dos bandidos. O músico levou seis pontos em uma das mãos e teve cortes superficiais nas costas. Ele passa bem e segue recuperação em casa.

Durante o assalto, os criminosos levaram documentos, dinheiro e celulares dos músicos.

A assessoria de imprensa do Grupo Revelação afirmou que a agenda dos músicos seguirá normalmente mesmo após o ocorrido.

Neymar fora do Carnaval

Neymar, que ama cair na farra e curtir bastante o Carnaval ao lado de seus amigos, surpreendeu muita gente ao ficar de fora da festa mais aguardada do ano. O jogador retornou ao clube Al-Hilal, na Arábia Saudita, na segunda-feira, dia 12 de fevereiro. O menino Ney passou os últimos quatro meses no Brasil, recuperando-se de uma grave lesão no joelho esquerdo.

Namoro de atrizes

Casal novo na área! Segundo o jornal Extra, a atriz e cantora Lucy Alves está namorando a também atriz Indira Nascimento, que integrou o elenco das novelas “Travessia” e “Um lugar ao Sol”, da TV Globo.

Ainda de acordo com o veículo, o romance entre as famosas não é recente. Elas já estão juntas há alguns meses, mas sempre mantendo a discrição.

Na noite de segunda-feira, 12, Indira Nascimento acompanhou Lucy no camarote Folia Tropical, na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Logo após o show, elas se abraçaram carinhosamente.

Já no último domingo,11, o casal marcou presença no camarote Quem/O Globo, e chegou a posar para o fotógrafo. O registro foi compartilhado por Indira nas redes sociais, acompanhado de um coração na legenda da postagem.

Traição e fim de casamento

O humorista Marcelo Adnet anunciou o fim de seu casamento após ser flagrado aos beijos com outra mulher ao fim do primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo portal “LeoDias”, neste sábado de carnaval.

Inicialmente, o portal publicou registros do flagra de Adnet com uma mulher desconhecida, que teriam sido feitos nas primeiras horas deste sábado.

Procurado pelo colunista, o ator teria confirmado que chegou ao fim o casamento com Patrícia Cardoso. Ainda de acordo com Leo Dias, ao ser questionado se gostaria de se pronunciar sobre a suposta traição, o humorista teria respondido: “Eu e ex-esposa, não estamos mais juntos”.

Adnet teria informado ao jornalista que a separação aconteceu antes do Carnaval.

Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso estavam casados há 7 anos. Eles são pais de de Alice, de 3 anos de idade.

Cantor preso

Caso de polícia! Na noite de segunda-feira, 12, o cantor sertanejo Thales Lessa foi preso após cometer o crime de importunação sexual no município de Araxá, em Minas Gerais.

A prisão do autor da canção “Cadê seu namorado moça?” aconteceu depois que a Polícia Militar da cidade recebeu a denúncia da gerência do Grande Hotel de Araxá, relatando que uma massagista havia sido importunada sexualmente pelo artista que estava hospedado no local.

Thales foi abordado na rodovia MG-452 e levado para a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) do município, onde contou que é cliente habitual do serviço de massagens do hotel e tem o hábito de ficar despido durante a sessão.

O Dr. André Luiz, delegado responsável pela delegacia, após ouvir as partes envolvidas decidiu manter a prisão do cantor, que foi acompanhado por quatro advogados e permanece preso na cidade aguardando a audiência de custódia que deve ser realizada nesta terça-feira, 13.

Importunação sexual

De acordo com o Art. 215-A do Código Penal Brasileiro, Importunação sexual é: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.”

Ex-repórter da Globo detona transmissão de Carnaval da emissora

Cristina Serra, ex-repórter da TV Globo, que anunciou sua saída da emissora, após 26 anos, em janeiro de 2018, detonou a transmissão de Carnaval da empresa de Roberto Marinho. Em uma publicação no Facebook, a jornalista mencionou o jogo de câmeras e questionou a falta de informações. Neste ano, a cobertura da folia está sendo comandada por Alex Escobar, Karine Alves e Milton Cunha.

“Péssima a cobertura da Globo na Sapucaí neste ano. A Porto da Pedra entrou na avenida e as câmeras ficaram fixas no primeiro recuo da bateria por longos 10 minutos enquanto a comissão de frente e as alas já estavam desfilando. Fez o mesmo com a Beija-Flor e o Salgueiro. Inexplicável”, disparou Cristina Serra.

“Trata a maior manifestação cultural do Brasil como entretenimento ligeiro. Comentários e entrevistas recheados de banalidades. Não tem repórter na avenida. Teve carro com problema, gente machucada e o público em casa fica sem saber. Tive que buscar informação na internet. Num ano com enredos tão importantes é uma cobertura desonesta e um desrespeito com as escolas e com o telespectador. Desisto”, completou ela na rede social.

