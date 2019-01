Neymar curte réveillon rodeado de mulheres; confira a virada dos famosos

View this post on Instagram

Nesse ano novo eu desejo a você a paciência de Jó e a fé de Abraão. Pra alcançar tudo que você deseja, paciência de Jó pra entender que nada vem do dia pra noite, muitas vezes nem de um ano pro outro, que as coisas vão ficar difíceis sim, que você vai chorar sim, que você vai enfrentar sim seus piores medos, que vai parecer que é o fundo do poço meu amigo, e a fé de Abraão pra entender que nenhuma dificuldade é maior do que você é, que seus medos não são nada perto do potencial que você tem, que nunca foi o fundo do poço, você só estava se preparando pra lutar de igual pra igual com a vida. Você está aqui, você importa, você consegue, nós conseguimos, que Deus te abençoe nesse novo ano que vem aí. Não se preocupe, seja feliz, sorria! Eu amo vocês!! ❤️