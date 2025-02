Neymar compra seu 103º imóvel em Santos; veja detalhes do condomínio de luxo

Casa nova! Neymar, de 33 anos, que na última sexta-feira, dia 31, retornou ao Brasil e foi apresentado no Santos, clube onde estreou profissionalmente em 2009, já escolheu o local onde vai morar com a família na cidade praiana. Segundo o portal Leo Dias, o jogador comprou uma propriedade em um condomínio de luxo no Morro de Santa Terezinha, no Canal 1 da Baixada.

Com essa nova aquisição, Neymar agora soma um patrimônio de 103 imóveis na região de Santos e Praia Grande.

A decisão do jogador de fixar residência em Santos deve-se principalmente à sua volta ao clube que alavancou sua carreira. Com a nova casa, a proximidade da Vila Belmiro – estádio do Santos – elimina a necessidade do uso constante de seu luxuoso helicóptero Airbus BK 117 D-2. O meio de transporte, adquirido em 2019 por cerca de R$ 50 milhões, tem sido essencial para suas idas e vindas desde sua antiga residência em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro.

Além do camisa 10 do Santos, o Morro de Santa Terezinha já teve outros moradores ilustres, como o Rei Pelé. Uma mansão de 2.800 m² pode ser vendida por até R$ 35 milhões.

Segundo apuração de IstoÉ Gente, o preço das mansões do condomínio do Morro de Santa Terezinha, que é cercado de Mata Atlântica, pode custar mais de R$ 30 milhões. Uma casa com cinco quartos, dez banheiros e 1.200 m² na Rua Hércules Florence, por exemplo, custa R$ 35 milhões.

Já outra mansão na região, com 3.000 m², oito suítes, 17 banheiros e seis vagas de garagem está à venda por R$ 32 milhões.

Assista ao vídeo de uma das casas de luxo no mesmo condomínio de Neymar: