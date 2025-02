Neymar compra mansão e não precisará mais de helicóptero

SÃO PAULO, 11 FEV (ANSA) – Após passar os últimos dias indo para o CT do Santos de helicóptero, o atacante Neymar comprou uma mansão em um condomínio de luxo na Baixada Santista e não precisará mais usar diariamente o veículo para ir treinar.

O centroavante, que voltou ao Peixe depois de 12 anos no exterior, passou o primeiro dia na nova casa na última segunda-feira (10) e publicou vários registros no imóvel ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e da filha, Mavie.

Neymar escolheu uma residência no Morro Santa Terezinha, no bairro Marapé, que possui uma vista privilegiada para o mar.

Além disso, a mansão fica a menos de 10 minutos do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro.

Com a mudança, o astro do Santos não precisará mais ir aos treinos de helicóptero. Antes de passar a viver na nova casa, Neymar estava instalado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Desde que voltou ao Santos, Neymar disputou duas partidas pelo Campeonato Paulista, mas ainda não marcou gols e não deu assistências. O atleta deverá entrar em campo amanhã (12) no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena. (ANSA).