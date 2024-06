Neymar compartilha registros do batizado de Mavie

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/06/2024 - 20:38 Para compartilhar:

O jogador Neymar Jr. mostrou neste domingo, 9, fotos inéditas do batizado da filha caçula, Mavie. A pequena é herdeira do jogador e de Bruna Biancardi.

Mavie, de 8 meses, foi batizada neste sábado, 8, na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia, na Grande São Paulo. O evento contou com a presença de familiares e amigos do atleta e da influenciadora.

No mesmo evento, também foi batizada Marina, filha de Hanna Carvalho — amiga de Biancardi e madrinha de Mavie com Léo Venditto, amigo de Neymar. Os registros compartilhados pelo jogador também incluem fotos com Nadine Gonçalves, sua mãe, e Neymar Pai.

Veja: