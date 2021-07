Neymar comenta vitória do Brasil por 1 a 0 e classificação na Copa América: ‘Foi um grande teste’ Atacante elogiou equipe e exaltou o bom resultado mesmo com um jogador a menos; Brasil enfrenta o Peru na semifinal

O Brasil venceu o Chile por 1 a 0 nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pelas quartas de final da Copa América. Neymar, autor da assistência para o gol de Paquetá e camisa 10 da equipe, comentou sobre a vitória e a expulsão de Gabriel Jesus.

– A cada dia que passa a gente vai passando algumas provas para nos fortalecer, provar que a gente pode jogar em todas as circunstâncias… Foi uma fatalidade do [Gabriel] Jesus, infelizmente ele só olhou a bola, e não viu o adversário. Começamos muito bem a partida […] Eles tem grandes jogadores, de qualidade, e com um a menos é bem difícil, mas todo mundo está de parabéns. A galera do meio, da defesa, os atacantes, estão de parabéns então acho que a gente conseguiu superar uma adversidade, que infelizmente acontece com a nossa equipe, mas a gente conseguiu provar que mesmo com as dificuldades conseguimos suportar – afirmou.

> Confira o chaveamento do “mata-mata” da Copa América

O atacante foi questionado sobre o momento em que discutiu com os chilenos em campo, mas explicou como sendo uma causalidade de jogo.

– Eu não fiquei irritado, é um jogo de futebol, nem toda hora vai ter sorriso dentro de campo, tem hora que a temperatura sobe. Igual com os seus amigos quando você acaba discutindo algumas jogadas, mas como eu falei a gente tem uma grande equipe. Foi um grande teste pra gente, sabíamos que íamos enfrentar um jogo difícil, mas o importante é que conseguimos a vitória, conseguimos avançar e estamos na semifinal.

Com a vitória, a Seleção se classificou para a semifinal e irá enfrentar o Peru, na próxima segunda, às 20h, no Estádio Nilton Santos.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também